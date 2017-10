La CNMV advierte de nueve 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Italia e Irlanda

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de nueve entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Italia e Irlanda.

En concreto, el supervisor de los mercados españoles ha advertido de que las sociedades CTI Group Advisors --www.ctigroupadvisors.com--, Gatco Bank plc --www.gatcobank.com--, Osbourne Mulligan Consulting --www.osbourne-mulligan.com--, Ellis and Tate --www.ellisandtate.com--, Chinatsu & Partners --www.chinatsupartners.com-- y Aston Wealth --www.astonwealth.com-- no están autorizadas para prestar este tipo de servicios en Reino Unido.

En Irlanda, el regulador de los mercados vuelve a advertir de Chinatsu and Partners, entidad con orígenes en Japón, y en Italia se avisa de Tradelux Group ltd y de Questra World/Questra Holdings/ Atlantic Global Asset Management, que no puede difundir al público ofertas sobre productos financieros antes de la publicación del folleto de emisión.