La CNMV advierte de cuatro 'chiringuitos financieros' en Países Bajos y Reino Unido

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles de cuatro sociedades que no están debidamente registradas en Reino Unido y Países Bajos.

En concreto, el supervisor de los mercados británicos (FCA) llama la atención sobre las sociedades Amergeris Wealth Management, Get my Loans y Six Swiss Exchange, que actúan como empresas 'clon' de entidades debidamente registradas.