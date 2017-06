La CNMC reclama más competencias e independencia, y cree que las sanciones "no son realmente disuasorias"

Cree que debería ser ella la que determinase el precio de los peajes eléctricos porque no son un "instrumento político"

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, considera que la institución debería contar con más competencias y más libertad en la gestión de los recursos y que las sanciones que se imponen en España "no son realmente disuasorias".

"No necesitamos más presupuesto, necesitamos mayor libertad en la gestión de nuestros recursos. No entendemos por qué tenemos que solicitar autorización al Gobierno para cambiar a personas de puesto", ha reclamado.

"Nos parece que ese es el modelo correcto, somos conscientes de que aún no lo hemos conseguido y lamentamos no haber sido más activos en estos cuatro años para garantizar a los ciudadanos que su CNMC es igual en independencia y competencias que otras agencias europeas", ha explicado.

Por otra parte, Marín Quemada ha señalado que el plazo de resolución de 18 meses con el que cuenta la institución le parece "demasiado", a pesar de que en el día a día la CNMC necesite "más tiempo". "Las empresas y los ciudadanos no pueden estar esperando mucho más tiempo, 18 meses nos parece demasiado", ha apuntado.

Además, lamenta que las resoluciones judiciales tarden varios años en resolverse, lo que lastra la calidad de actuación de los mercado. "Hemos tenido que poner más de 1.000 millones de sanciones en estos años y es lamentable que las empresas digan 'vale' pero luego tengamos que esperar bastantes años a que el procedimiento judicial se produzca y finalmente paguen las sanciones", ha lamentado. "Tenemos todos que trabajar para reducir esos plazos, no estamos cómodos con resoluciones judiciales que tardan varios años".

El presidente de la CNMC ha defendido también que los peajes eléctricos "no son un instrumento político", por lo que cree que el Gobierno no debería ser quien estableciese sus precios. Así, ha recordado que en otros países europeos, la competencia sobre peajes la tiene una agencia independiente. "El Gobierno tiene muchas tareas complicadas que sacar adelante, no son los peajes desde mi punto de vista", ha argumentado.