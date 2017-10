CC.OO. y UGT dicen que es viable gastar un porcentaje mayor del PIB en tener un sistema de pensiones "digno"

"No hay ninguna maldición económica para explicar que las pensiones no sean viables en el futuro", aseguran

Álvarez cree que la voluntad de los manifestantes es clara: "exigir al Gobierno que no aplace por más tiempo el debate en relación con el acuerdo de pensiones". Para el líder de UGT, es "fundamental" la derogación de la reforma de 2013, porque es "necesario" que las pensiones se revaloricen de acuerdo a los precios.

"Hay que acabar con el 0,25%, porque esta nueva fórmula lo que hace es que cueste mucho más poder tener y mantener la actual situación de las pensiones", ha añadido el líder de UGT. Sordo, por su parte, cree que si no se modifica la reforma de 2013, habrá una "caída futura de las pensiones muy importante". "No es que las pensiones no sean viables, es que con la actual regulación la calidad de las pensiones del futuro sería muy baja", ha subrayado, tras insistir en que es "perfectamente posible revertir esa reforma".