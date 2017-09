CC.OO. y UGT advierten de que el Prepara no se prorrogará si no hay unanimidad entre las CCAA

CC.OO. y UGT han advertido de que la prórroga del plan Prepara está supeditada a que todas las comunidades acepten su continuidad, hecho que se debatirá en la conferencia sectorial que el Gobierno celebrará con las comunidades autónomas el próximo 18 de septiembre.

Tras el encuentro, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CC.OO., Lola Santillana, ha apuntado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha afirmado que las comunidades autónomas cuentan con el borrador del Real Decreto que prorrogaría el plan, pero que todavía no hay 'feedback' por parte de ellas, por lo que "no se sabe todavía qué va a pasar".

Santillana ha destacado que las organizaciones sindicales "han vuelto a recordarle al Gobierno que se está perdiendo mucho tiempo y que los beneficiarios no están cobrando nada". "Hemos mantenido nuestra propuesta de realizar dos cambios en el Plan de Activación para el Empleo (PAE) para que sea aprobado por Consejo de Ministros y para que las personas que no están recibiendo ninguna ayuda no se queden al descubierto", ha asegurado Santillana.

Sobre la conferencia sectorial con comunidades autónomas, Barrera ha destacado que esta actuación es "insuficiente" y que la prórroga se debe hacer cuanto antes. "Entendemos que no hay excusas para que no se haga", ha apostillado.

"Se debe proteger a los desempleados más y mejor. No hay excusas para no hacerlo ahora que sube el PIB y que hay crecimiento económico", ha recalcado Barrera, tras asegurar que también se le ha trasladado al Gobierno que "no es de recibo ni serio" que no se dé continuidad al proceso de negociación del plan de choque por el empleo juvenil, que se llevó a cabo en julio, y donde UGT planteó un nuevo modelo de contrato relevo.