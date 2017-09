Bonet dice que inversiones que se podían haber materializado en Cataluña "están a la espera de ver qué pasa"

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado que hasta el momento con la situación de Cataluña "no ha habido daño emergente, pero sí lucro cesante, inversiones que se podían haber materializado que están a la espera de ver qué pasa".

A su juicio, "debe entablarse un diálogo para que la gente que se ha hecho algún tipo de ilusión, que no tiene sentido, vuelva a lo que es la gran oportunidad que tenemos todos los españoles si vamos juntos", en cuanto a inversiones y negocio para las pymes, por ejemplo.

"No va a haber referéndum, y si hay algo no vale porque no es legal, pero en el caso hipotético de que pasara algo, sería una catástrofe para Cataluña, para España e incluso para Europa", ha añadido.