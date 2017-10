Boluda (AVE) no cree que la situación en Cataluña afecte a las obras y la ejecución del Corredor Mediterráneo

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha negado este martes que la situación en Cataluña pueda afectar a la ejecución del Corredor Mediterráneo porque esta infraestructura va desde Algeciras hasta Hungría y atraviesa muchos países por lo que "no es una infraestructura solo española, sino europea".

Asimismo, ha considerado que las inversiones destinadas a esta infraestructura no se van a resentir porque los tramos que pasan por Cataluña "ya están acabados". "El problema lo tenemos nosotros. De Tarragona para arriba está estupendo y funcionando. El problema está de Tarragona para abajo", ha remarcado.

Preguntado por si confía en que la presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, suponga que haya algún gesto hacia esta infraestructura, Boluda ha afirmado este extremo. "Si no, no estaría aquí", ha remarcado para destacar la "voluntad política" de De la Serna, que "está rehaciendo todo lo que estaba hecho que no estaba correctamente licitado".