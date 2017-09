Bodegas y cooperativas constituyen la mesa de la Manzanilla en Sanlúcar

Bodegas y cooperativas han constituido este martes en el palacio de los Infantes de Orleans y Borbón del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) la mesa de la Manzanilla.

La decisión de constituir esta mesa de diálogo fuera de la sede de dicho consejo regulador y sin el amparo inicial de éste, donde ya se solicitó durante el último pleno del pasado mes de julio, no impide que desde la entidad constituida se haya acordado dar traslado de la creación de esta comisión al presidente del Consejo Regulador de las D.O. Jerez-Xérès-Sherry, D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y D.O. Vinagre de Jerez, al objeto de que la misma pueda ser regularizada y convalidada en el seno de dicho consejo.