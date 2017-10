Berkeley adjudicará "antes de finales de año" los contratos para comenzar las obras de la mina de Salamanca

Berkeley Minera España tiene previsto adjudicar "antes de finales de año" los contratos principales para comenzar las obras de la explotación de la mina de uranio que tiene previsto poner en marcha en Retortillo (Salamanca).

Sobre las críticas de plataformas y partidos que se oponen a la iniciativa, Bellón ha insistido en que Berkeley no tiene "nada que esconder", pues el proyecto se sustenta en "cuatro pilares fundamentales" que son "respeto por el medio ambiente, respeto total y absoluto sobre seguridad y salud, compromiso total con las comunidades locales y transparencia".

Por ello, en un encuentro con los medios en Salamanca, ha remarcado que las "dudas generadas" sobre su repercusión en la salud de los vecinos y en el medio ambiente "no se atienen a la realidad".

Bellón ha asegurado que "pondría las dos manos en el fuego" por la seguridad de una mina sobre la que "las autoridades competentes han concluido que no será perjudicial" y que, si bien contempla la presencia de un almacenamiento de residuos radioactivos, este será "de muy baja actividad".

Respecto a las mociones de partidos políticos que se han opuesto al proyecto, u otras que han mostrado sus discrepancias con ampliaciones, ha manifestado que es "un poco extraño" tal oposición cuando la iniciativa todavía no está en marcha.

No obstante, ha apuntado, la compañía "no va a plantear un proyecto que no cumpla con los requisitos legales", por lo que cada nueva iniciativa "tendrá que ser evaluada por las autoridades competentes".