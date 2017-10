Barcelona ve "nula" la incidencia en cruceros pero admite descenso en el ritmo de reservas hoteleras

Pide al Gobierno que no use el turismo como "arma arrojadiza"

Por ello, ha asegurado que no entiende declaraciones desde el Gobierno central que "no se atienden a la realidad" cuando dice que los cruceros no vienen a Barcelona, y ha pedido que, al igual que paso tras los atentados terroristas de agosto, las administraciones unan esfuerzos para recobrar el diálogo en una situación compleja como la actual.