Bankia prevé cerrar la fusión con BMN a finales del último trimestre del año

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, prevé que la fusión de la entidad con Banco Mare Nostrum (BMN) esté cerrada a finales del último trimestre de este año porque todavía el consejo de administración y la junta de accionistas de la entidad tienen que analizar la operación y estudiar su situación contable y "ello conlleva unos plazos", ha recordado.

"El 'timing' de la fusión está desdibujado pero una vez los consejos de administración de las dos entidades analicen la situación se dibujará", ha puntualizado Sevilla, quien ha recordado que el de Bankia comenzará mañana con el análisis. A partir de ahí, ha indicado que se convocará a la junta de accionistas a finales de julio o septiembre, por lo que prevé cerrar la fusión a finales del último trimestre del año.

Sevilla se ha pronunciado en estos términos en un almuerzo informativo en Valencia, donde ha estado acompañado por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, al ser preguntado sobre la previsión para concluir la fusión entre Bankia y BMN después de que la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordara que la fusión entre ambas entidades era la "mejor estrategia" para optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas ante un futuro proceso de desinversión.

Por su parte, Goirigolzarri ha considerado que esta operación será "buena en todos los sentidos" y ha indicado que conocieron la decisión del FROB hace a penas unas semanas, por lo que ahora les toca analizar el proceso. "Hasta que el FROB no tomara la decisión, nosotros no teníamos que analizar nada. Mañana el consejo de administración tratará la operación. Por ahora, no hemos hecho ningún análisis ni hemos tomado ninguna decisión", ha aclarado Goirigolzarri para remarcar que durante los próximos meses se decidirá la estrategia a seguir.

En cuanto al impacto que la fusión tendrá en las plantillas y oficinas de las entidades, ha considerado que esta operación es la que tiene "el menor nivel de solapamiento" si se compara con otras posibilidades. El único sitio donde ve que se pueda producir un mayor solapamiento es en Alicante, donde Bankia y BMN cuentan con más de 120 oficinas. No obstante, ha insistido en que con el tiempo se analizará la situación.

Preguntado sobre si contará con el presidente de BMN, Carlos Egea, para el equipo directivo de la entidad una vez haya concluido el proceso de fusión, Goirigolzarri ha destacado su profesionalidad y ha considerado que es un "extraordinario gestor". Sin embargo, ha remarcado que este tipo de cuestiones todavía no se las plantea. "Estamos lejísimos de este tipo de discusiones", ha puntualizado.

FIN DE LAS RESTRICCIONES DE EUROPA

Por otro lado, el presidente de Bankia ha recordado que a finales de este año terminan las restricciones impuestas en el plan de reestructuración de la entidad, que Europa les obligó a llevar a cabo para poder recibir las ayudas públicas del Estado, lo que permitirá a Bankia poder llevar a cabo algunas operaciones que, hasta el momento, estaban limitadas. "Por fin se nos quita el corsé y vamos a poder empezar a competir en las mismas condiciones que nuestros competidores", ha remarcado.

En concreto, se ha referido a la concesión de créditos a promotores que, ha puntualizado, empezarán a explorar a partir de 2018. También, ha indicado que expira la prohibición para poder comprar entidades, así como se abre la posibilidad de entrada a mercados de capitales lo que les reportará "oportunidades de crecimiento".

Tras insistir en que no cree en la banca pública, ha reiterado en la necesidad de que Bankia acabe privatizándose porque, a su juicio, es la mejor manera de asegurar su solvencia y profesionalidad. Además, ha recordado que cuando fue nombrado presidente del BFA y entró por primera vez a su consejo de administración no conocía a ninguno de sus miembros porque eran todos representantes políticos, de patronales y sindicatos.

"Esto son los esquemas que nos han llevado a donde nos han llevado", ha lamentado Goirigolzarri, quien ha admitido estar en contra de "la utilización de un banco comercial como instrumento de la política económica".

SALIDA BOLSA DE BANKIA

En otro orden de cosas, el presidente de la entidad ha eludido hablar sobre la causa abierta en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia, pero ha destacado que colaborará "activamente" en todo aquello que la Justicia les solicite. "Nosotros estamos a la espera de la decisión judicial que acataremos", ha remarcado.

A su juicio, la sociedad se siente "decepcionada" con los banqueros y piensa que son los responsables del deterioro de la calidad de vida, cuando ello "no es así". "Han pagado justos por pecadores, pero prefiero mirar hacia el futuro. El sector financiero tiene que hacer un esfuerzo para transmitir a la sociedad que somos útiles porque financiamos a la economía. Tenemos que trabajar en ello", ha zanjado.