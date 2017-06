La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que la ayuda de 430 euros para reinsertar al mercado laboral a los jóvenes que ni estudian ni trabajan en este momento y que está vinculada a un contrato de formación se pagará con fondos europeos y no a través de Presupuestos.

Preguntada por la diputada del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Aina Vidal Sáez, sobre si la ayuda de 430 euros mensuales es la solución para el "desempleo crónico" que sufren los jóvenes españoles, Báñez ha asegurado que la formación es "capital" para que los 565.000 jóvenes que no han acabado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) vuelvan al mercado de trabajo.

No obstante, la representante del grupo parlamentario de Unidos Podemos ha insistido en que "tal y cómo está planeada esta ayuda es posible que solo llegue a un 4% de los jóvenes que no están estudiando ni tengan trabajo en este momento" y ha subrayado que "carece de expectativas de futuro".

"Parece que no teníamos suficiente con la temporalidad, parcialidad, prácticas no laborales, bajos salarios y toda la pobreza laboral que sus reformas han traído, que, además, ahora tenemos que sufrir los experimentos con gaseosa que impulsan de la mano de Cs", ha apuntado Sáez, que también ha insistido en que el "cheque de 430 euros nace y muere para cubrir titulares, que no necesidades".