Báñez pide al PSOE que respete a los sindicatos y a la patronal en la negociación de salarios

PSOE insiste en subir los salarios un 2,5% en los próximos años y un 3% hasta 2020

Por su parte, el diputado ha recriminado al Gobierno que no "está corrigiendo ningún problema" y ha puesto de relieve que pese a que la economía lleva tres años creciendo, la ciudadanía "no está notando ningún beneficio de esto". "La realidad es que no hay recuperación económica si no hay distribución de los beneficios", ha apostillado Meco.