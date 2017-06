El Popular tiró la toalla antes de su rescate

"Sospecho que el banco tenía potencialmente más garantías porque lo que nos trajeron fue relativamente poco", ha comentado el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso. "Luego se puede sospechar que el Popular tenía más pero si no las trajo insisto no las hemos visto".

En estos casos de necesidades de liquidez elevadas de un día para otro, los bancos pueden optar a líneas de emergencia en el Banco de España a cambio de presentar “garantías” (activos que se quedaría el regulador en caso de que la entidad no le devolviera el dinero). Eso es lo que hizo el Popular, pero no agotó todas sus posibilidades.

“Digamos que es comprensible que no estuvieran preparados para movilizar su última línea de liquidez. Yo no sé si tiraron la toalla antes de tiempo, pero no daba la impresión de que hubiera mucho más tiempo”, ha explicado el subgobernador durante su participación en un seminario organizado por la APIE y el BBVA en la Universidad Menéndez Pelayo.