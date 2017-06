Si hubo información privilegiada en la retirada de depósitos del banco Popular no sirvió de mucho, según el gobierno. “Aquellos que sacaron depósitos antes no tuvieron ningún tipo de ventaja y yo creo que eso es lo fundamental”, ha asegurado Luis de Guindos al ser preguntado sobre si la justicia española debería aclarar este asunto. La sugerencia de investigar parte del propio consejo de supervisión del BCE. Ayer su presidenta, Daniéle Nouy aseguró que había margen para ver si hubo comunidades autónomas y ayuntamientos que usaron información privilegiada para llevarse el dinero del Popular contribuyendo así al colapso de la acción y de la entidad.

Pero el ministro de Economí a no ha querido aclarar si se investigarán estas sospechas. “Lo que me decían desde el Banco de España y me siguen diciendo, es que hubo retirada de depósitos mayoristas pero también de minoristas.” Según su versión, los pequeños clientes también sacaron su dinero del Popular ante la situación de alarma que generó la caída en bolsa del Popular . “Se ve una correlación enorme entre caída de la acción y retirada de depósitos. Yo diría que más que una correlación es una causalidad”, ha añadido el ministro durante su intervención en el seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y patrocinado por el BBVA.