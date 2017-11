El Banco Mundial prevé que Afganistán crezca al 2,6% en 2017 a pesar del deterioro de la seguridad

La economía de Afganistán se expandirá al 2,6% este año, lo que supone un ligero incremento desde el avance del 2,2% experimentado en 2016, a pesar del importante deterioro de la seguridad en el país, según un informe publicado este martes por el Banco Mundial.

No obstante, aunque la economía se expande, no lo hace al mismo ritmo de crecimiento que la población, que aumenta aproximadamente un 3% cada año, lo que significa que el PIB per cápita está disminuyendo.