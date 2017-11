Azpiazu dice que siguen trabajando con el PP para buscar un acuerdo presupuestario, que reconoce que no será "fácil"

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha afirmado que el Ejecutivo sigue trabajando con el PP para buscar un acuerdo presupuestarios, que "no será fácil", y ha añadido que tampoco han descartado todavía a Elkarrekin Podemos.

En relación a la negociación presupuestaria de la Cuentas vascas, ha señalado que todavía no han descartado a Elkarrekin Podemos. "Podemos todavía está ahí, aún no lo hemos descartado, pero no va a ser fácil", ha añadido.