Axesor rebaja tres décimas el crecimiento de la economía en 2018, hasta el 2,5%, por Cataluña

Asexor ha rebajado tres décimas, hasta el 2,5%, el crecimiento de la economía española para el próximo año por la tensión política que ha provocado el conflicto catalán, aunque ha afirmado que el ritmo de crecimiento se mantendrá fuerte en el cuarto trimestre de 2017 y ha mantenido la de este año en el 3,1%.

Asimismo, ha afirmado que un entorno económicamente más inestable y políticamente más incierto "no favorecerá" a la economía española, que sigue siendo "vulnerable".

Axesor también ha explicado que, aunque no hay problemas serios, "no quiere decir que no existan riesgos". Sin embargo, ha apuntado que el creciente dinamismo de las tres principales zonas de influencia de la economía mundial (Estados Unidos, la Eurozona y China) está favoreciendo el comportamiento de la economía mundial y ha supuesto un impulso para el comercio internacional.