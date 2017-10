Asaja presentará una queja ante el Banco de España por prácticas abusivas de la banca en préstamos de sequía

La organización agraria Asaja ha anunciado la presentación de una queja ante el Banco de España por lo que considera "prácticas abusivas" de la banca en préstamos de sequía y heladas ante "la pasividad" de la Consejería de Agricultura.

Las entidades financieras y la Junta de Castilla y León publicitaron como una ventaja el no tener que formalizar los préstamos ante notario si su importe no excedía de 25.000 euros, orientando de este modo a los clientes a no sobrepasar dicho importe.