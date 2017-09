Andalucía recibirá 160,9 millones de Compensación Interterritorial y la Junta critica que es "el mínimo de la historia"

Andalucía recibirá del Fondo de Compensación Interterritorial, el instrumento para corregir los desequilibrios entre las regiones, 160,9 millones de euros, de un total de 432,4 que se distribuyen entre las diez regiones y las dos ciudades autónomas con menor renta por habitante.

Además, el director general de Planificación Económica y Estadística ha remachado que "esta insuficiencia no es acorde con las circunstancias económicas actuales", con un crecimiento sostenido de los últimos años que ha sido superior al tres por ciento real y, según ha dicho, estas son "unas cifras que deberían permitir que la cantidad total de este fondo se vea incrementada para contribuir a disminuir los desequilibrios económicos entre las regiones de España".

Sánchez Fernández ha insistido en que en Andalucía hay "necesidades de inversiones gordas", como el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla "que serviría para darle salida y entrada a la producción andaluza" y, según ha explicado, "como no hay dotación esas obras no se pueden hacer". "Hay una serie de obras y un déficit de infraestructuras territoriales que difícilmente se puede cubrir con esa dotación de inversión. Porque estamos hablando de inversión, no de gastos corrientes, y corregir esas desigualdades con tan poco interés y dotación es francamente difícil", ha dicho.