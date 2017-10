Freixenet también estudiará sacar su sede fuera de Cataluña si hay declaración unilateral de independencia

"No depende de mí, depende del consejo, pero desde luego yo lo propondré ", ha afirmado José Luis Bonet en declaraciones a RNE, en las que ha señalado que si se declara la independencia su empresa tendrá que actuar como han hecho otras, entre ellas el Sabadell.

"Vamos a esperar, hasta ahora creía que la independencia no se haría, pero empiezo a pensar que me he equivocado y si esto es así tendremos que actuar como muchos", ha afirmado Bonet.