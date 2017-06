(Ampl.) Casi el 100% de los estibadores secunda la huelga, según los sindicatos

Antolín Goya culpa al Gobierno del paro y anuncia que recurrirá los servicios mínimos

Goya considera que el seguimiento de los paros está siendo "absoluto" y se está desarrollando dentro de la normalidad, dado que no se han registrado incidentes que reseñar.

El calendario contempla otras dos jornadas similares de paros este miércoles y el viernes y, en caso de que el conflicto no se solvente, nuevas huelgas para las dos próximas semanas.

El coordinador general lamentó que el sector haya tenido que llegar a esta situación después de haber hecho "innumerables esfuerzos" durante todo este proceso, de haber desconvocado los preavisos anteriores y de buscar un marco de negociación que hiciese posible no llegar a estos paros.

En estos momentos, indicó Antolín Goya, no hay ninguna mesa de negociación abierta, aunque confían en que finalmente se convoque porque los estibadores portuarios están en posición de afrontar "cualquier tipo" de negociación para garantizar el futuro de los trabajadores y mejorar las condiciones del sector. También negó que haya habido algún tipo de contacto por parte de la patronal después de la reunión celebrada el pasado jueves.

El coordinador general ha hecho hincapié en que el objetivo del sector no es crear un daño mayor, sino que se clarifique si los 6.500 trabajadores que hay en este país tienen o no tienen empleo. "El Real Decreto Ley de reforma del sector lo podía haber solucionado, pero el Gobierno no lo quiso hacer y colocar a las empresas en una situación de poder nos ha colocado en una situación de conflicto importante", subrayó.