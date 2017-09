(Ampl.) Roldán (AEB) insta a finalizar la Unión Bancaria y a "ser realistas" con los requerimientos de capital

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha instado a finalizar el proceso de Unión Bancaria con la misma ambición que dio lugar a su creación, ya que "un proyecto a medio cocer" no sirve a nadie.

Roldán ha señalado que "un banco que se resuelve es un banco que acaba siendo más sencillo de lo que era o en otras manos" y ha indicado que es necesario tener "mayor calidad" en los instrumentos financieros de 'bail in', bancos "más resolubles" e "ir a números que sean un poquito más realistas" en los requerimientos de capital.

Según ha explicado, "existen entidades medianas europeas que tienen que acceder a ese mercado y no van a encontrar capacidad de emisión a precios razonables". "Tenemos que ser realistas también", ha añadido.

Caruana ha explicado durante su intervención que el proceso de Basilea III "en los próximos meses se debería cerrar". En este sentido, ha señalado que "todo el trabajo técnico ya se ha hecho", por lo que se ha mostrado "convencido" de que "esto irá adelante", ya que "no es la primera vez que existe este tipo de parones".

Por su parte, el director de Relación con Supervisores y Reguladores de Santander, José Manuel Campa, que ha participado en la misma mesa redonda que Caruana y Roldán, ha apuntado que aún falta para culminar la Unión Bancaria, ya que mientras no se perciba que un banco puede captar ahorro en una región europea y canalizarla a otra, no estará terminada. "Todavía no estamos ni a la mitad", ha dicho.