(Ampl.) MásMóvil pierde 151 millones por los convertibles de ACS, pero eleva un 87% su Ebitda

La compañía actualizará su previsiones antes de fin de año, ya que espera mayores sinergias y beneficios de los acuerdos contractuales

En este contexto, la empresa remarca que el beneficio neto ajustado por los gastos no recurrentes y otros impactos contables no relacionados con el negocio asciende a 19 millones de euros. Además del acuerdo con ACS, también ha influido negativa los costes no recurrentes (16 millones de euros) o el interés de los convertibles de Providence y de ACS (18 millones de euros), entre otros.