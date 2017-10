(Ampl.) Inspectores del Banco de España prevén "un desastre mayor al sufrido" por la actual regulación

Denuncia falta de control del Banco de España y la CNMV con las preferentes, dejadez ante la 'burbuja' y "pésima praxis bancaria"

Aunque cree que la regulación financiera y contable "era claramente mejorable", Sánchez Ruiz ha asegurado que era "más que suficiente para evitar tanto daño" como el causado tras el estallido de la burbuja financiera y la crisis económica y financiera. "Lo que ocurrió no tenía por qué haber ocurrido. O al menos no con la virulencia con la que tuvo lugar y que ahora sufrimos", ha aseverado.

Así, Sánchez Ruiz se ha mostrado convencido de que "pudo haberse mucho más, no necesariamente más cosas, pero sí más relevantes", para afrontar la crisis financiera. "No se utilizó con suficiente firmeza el amplio abanico de posibilidades que ofrecía la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito", ha dicho.

Otras críticas han ido dirigidas a la falta de control del Banco de España y la CNMV en la emisión de preferentes --"No hubieran podido emitirse sin su beneplácito"--, la dejadez de la administración para pinchar la burbuja por los ingresos fiscales que le reportaba y la "pésima praxis bancaria" que permitió la sobrevaloración de la vivienda como garantía. "Se ha olvidado que antes de valorar, las entidades deben de analizar la capacidad de reembolso y nunca antes estudiar la existencia de garantía. Es una pésima praxis bancaria conceder una operación en base a garantías subyacentes", ha dicho.

EL COSTE NO CUANTIFICADO DEL RESCATE

Respecto a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, más conocida como 'banco malo'), Sánchez Ruiz ha dicho que, pese a ser un instrumento "habitual", los inspectores ven con "enorme preocupación el procedimiento de contabilización de activos incorporados por coste medio ponderado", por su financiación y porque, ha dicho, "quizás no exista suficiente transparencia en el procedimiento de enajenación de activos".

Asimismo, ha dicho que la entrada en vigor de la normativa comunitaria de supervisión no ha sido neutra, ya que en España "la elevada concentración" bancaria hace que el 90% de los activos dependan de Bruselas, mientras que en otros países ese porcentaje se sitúa en el 60%. "La cesión de soberanía no ha sido igual", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que, hasta la entrada en vigor del Fondo de Garantía Único, España tendrá que pagar rescates sobre los que no pueda decidir. "Las decisiones finales se toman en Frankfurt, pero el rescate lo soportamos nosotros", ha explicado.

Sánchez Ruiz ha lamentado que las sucesivas directivas regulatorias a partir de Basilea II estén "construyendo un entramado regulador y supervisor cuya complejidad se quiere confundir con rigor", un "espejismo regulatorio" que, a su juicio, no garantiza una mayor eficacia y eficiencia, sino que únicamente provoca mayor complejidad.

Frente a ello, ha justificado que la supervisión está "completamente sobrepasada por esta implantación de criterios" y también por tener que "competir" con equipos de centenares de ejecutivos, frente a pequeños grupos de inspección. "Es una entelequia. Es una especie de 'obedézcase y no se cumpla'", ha dicho.

Otra normativa que 'delega' en las propias entidades financieras y criticada por los inspectores es la determinación de las provisiones para deterioros, pues no precisan de autorización ni validación supervisora. "Las provisiones no gustan a la industria ni al gestor, porque afectan al reparto de dividendos y al pago de remuneración variable", ha explicado, abogando por un procedimiento similar a la de la comercialización de valores y seguros.

Sánchez Ruiz ha aseverado que este tipo de regulación afectó a la evolución de las entidades de crédito, pues ha manifestado que las entidades financieras españolas no eran insolventes, pero "no disponían de suficientes provisiones" ni de carteras "suficientemente sanas", y en estas circunstancias "la solvencia se va agotando". "Si los activos son improductivos, no generan resultados y están deteriorados", ha dicho.