El consejero delegado de ING España y Portugal, César González-Bueno, ha afirmado que el acuerdo que existe entre la entidad y Popular para que los clientes de la primera utilicen los cajeros del segundo "no tiene por qué estar en peligro" tras la compra de Popular por parte de Santander.

"En principio no hay cambio y si lo hay tardará. Si ese cambio ocurre, haremos otras cosas, pero no vemos riesgo", ha explicado durante su intervención en el seminario 'La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?', organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

"Al Popular le van a seguir interesando esos ingresos. Si no le interesa, ya le interesará a otros y si no le interesa a otros, hablamos de prácticas anticompetitivas", ha señalado el consejero delegado de la entidad.

Además, el directivo ha explicado que el acuerdo por los cajeros de Popular no es solamente con esta entidad, ya que el 50% pertenece a Crédit Mutuel. "Es un contrato entre partes muy beneficioso para la otra parte también y no tiene por qué estar en peligro por un cambio del 50% de la sociedad", ha señalado.

"No se va a romper el acuerdo. No dudo del acuerdo, es un acuerdo bueno que tiene unos plazos y unos horizontes. Como todos los acuerdos, se cumplirá y funcionará", ha reiterado el consejero delegado, para quien los clientes de ING no tienen que preocuparse por esta situación. "¿El plazo de transición es larguísimo y no se tiene que preocupar nadie? Sí", ha manifestado.