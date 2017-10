(Ampl.) Fomento pide a la Abogacía del Estado que determine si debe autorizar la OPA a Abertis

"Será el Gobierno de España y no Atlantia quien determine si se precisa o no autorización", asegura De la Serna

El Ministerio de Fomento mantiene que el Gobierno debe autorizar el traspaso de las autopistas de Abertis en el marco de la OPA que ha lanzado Atlantia y, por ello, ha encargado a la Abogacía del Estado que determine si corresponde emitir dicha aprobación o si, por el contrario, la operación no requiere el 'visto bueno' del Ejecutivo, tal como sostiene la compañía italiana.

Así lo indicó el titular del Departamento, Íñigo de la Serna, quien no obstante aseguró que, "en todo caso, será el Gobierno de España, y no Atlantia, quien determine si es precisa o no la autorización".