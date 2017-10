(Ampl.) Bankia reconoce un "cierto nivel de preocupación" de sus clientes por Cataluña, que se ha "suavizado"

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha reconocido que durante el mes de octubre ha habido "varios momentos" en los que sus clientes han mostrado un "cierto nivel de preocupación" por la situación de Cataluña y, de hecho, algunos han solicitado la apertura de cuentas fuera de la región, aunque no ha detallado cuántos.

Sevilla ha rechazado que haya habido deslealtad por parte de Bankia respecto a sus competidores con más presencia en Cataluña. "No queremos utilizar nunca los problemas o dificultades de un competidor como arma competitiva", ha dicho.

"No sé si hay guerra comercial o no hay guerra comercial", ha señalado el ejecutivo, que ha reconocido que el bancario es un negocio "competitivo y con mucha competencia". "A pesar de que haya menos bancos, la rivalidad que hay en el sector no ha disminuido, probablemente lo contrario", ha explicado, matizando que "cada uno compite de una manera diferente".