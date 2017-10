(Ampl.) Álvarez (Santander) reconoce "afluencia de clientes" y "movimiento de depósitos" por Cataluña

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha reconocido que la situación de Cataluña ha provocado "cierto nerviosismo" y "afluencia de clientes" a la entidad, tanto en la región como en el resto de España, al tiempo que ha habido un movimiento de depósitos, pero "no material".

"Ha habido cierto nerviosismo y algún movimiento no material de depósitos, que no es material para nada", ha apuntado el número dos de Santander durante la presentación de resultados de la entidad, que en los nueve primeros meses del año obtuvo un beneficio atribuido de 5.077 millones de euros, lo que supone un aumento del 10% con respecto al mismo periodo de 2016.

El consejero delegado de Santander ha indicado que "es evidente" que una situación "de cierta tensión de tipo político", como esta, genere unas "incertidumbres" que "retrasan las inversiones". No obstante, ha señalado que esto no es relevante aún, porque esta incertidumbre lleva "poco tiempo" y "depende de cuánto dure". "El tiempo transcurrido no es suficiente para tener una valoración", ha apuntado.