"No entiendo cómo puedo ser objeto de semejante deseo", replica el ministro

Durante su interpelación urgente dirigida a Montoro en el Pleno del Congreso, López Milla ha afeado al ministro su presencia en el hemiciclo para responderle. "Usted no debería estar aquí. Debería estar su sustituto después de su dimisión o su cese por parte del señor Rajoy", ha espetado.

Asimismo, ha esgrimido que el hecho de que el Constitucional no anule los efectos de la amnistía "no rebaja" su responsabilidad, al contrario. "La responsabilidad política es mayor, porque las consecuencias de esa medida inconstitucional son irreversibles", ha aseverado. "Nos tememos que usted ya contaba con esto. Que era probable que fuera declarada contraria a la Constitución, pero también que los que se acogieran a ella nunca perderían los beneficios", ha sentenciado.

El ministro ha optado por comparar las acusaciones desde la bancada socialista contra su idoneidad para continuar como ministro de Hacienda con "el cuento de 'que viene el lobo'". "No entiendo cómo puedo ser objeto de semejante deseo", ha dicho, al tiempo que les invitaba a los socialistas a "que se libren de sus obsesiones" y se preguntaba cómo podría él ayudar a ello. "¿Desaparecer? No estoy seguro", se ha respondido.

"¿Que hacemos mal a la gente? ¿Quién provoca los miles de parados? Quién provoca los déficits que hacen que no se puedan pagar los salarios?", ha proseguido el ministro.

Asimismo, ha replicado el contenido de la sentencia, que atribuía a la amnistía fiscal "la abdicación del Estado" en su deber de hacer cumplir a todos los ciudadanos con sus obligaciones tributarias. "Han aflorado 40.000 millones de euros. ¿Qué Estado abdica? ¿El que no conocía que había 40.000 millones en el extranjero? ¿Quién estaba en el Gobierno?", ha manifestado.

Ante las acusaciones de haber beneficiado a dirigentes 'populares' con la regularización extraordinaria, Montoro ha insistido, igual que durante sus respuestas a las preguntas de los diputados durante la sesión de control, en que "solo hay un dirigente" 'popular' que se acogió a una regularización, y no ésta, sino a la declaración 720 de bienes en el extranjero. "Uno, no hay más. Llevan cinco años preguntando. Los implicados del caso Gürtel no están ahí", ha sostenido.