El PSOE y Podemos piden su dimisión tras la sentencia del TC y Ciudadanos le reprocha haber "legitimado la insolidaridad"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reconocido que no le gustó aprobar la regularización fiscal extraordinaria de 2012, conocida como 'amnistía fiscal' y anulada recientemente por el Tribunal Constitucional, aunque ha argumentado que sirvió para que ahora España registre crecimiento y creación de empleo.

"SI NO DIMITE, LE REPROBAREMOS"

"Si no dimite, le vamos a reprobar y el señor Rajoy tendría que cesarlo de manera inmediata. No merece ni ser ministro ni siquiera ser catedrático de Hacienda Pública española", ha concluido el diputado socialista.

Por su parte, el ministro le ha recordado que hace unos meses negoció con el Gobierno el techo de gasto y las medidas fiscales dirigidas a contener el déficit "que sustentaron esos Presupuestos". "Pero así son las cosas: por un lado se levanta sistemáticamente pidiendo mi dimisión. ahora en el nuevo PSOE. Cuantas más se levanta usted a pedir mi dimisión, menos me puedo ir", ha aseverado.

Asimismo, ha replicado que "a base de repetir mentiras no se hacen verdad", ya que ha justificado que "sólo hay un dirigente del PP que, en una parte menor, y que hoy está en los tribunales, se acogió a la amnistía". "Es que es ridículo lo que dicen. Afirman sin ninguna consistencia ni coherencia", ha espetado el ministro, que había pedido a Saura "cooperación a la hora de trasladar las consecuiencias de esta sentencia más positivas a la ciudadanía española".

"HABLE CON SORIA: 'DIMITIR' NO ES UN NOMBRE RUSO"

Por parte de Unidos Podemos, su diputado Rafa Mayoral ha argumentado que, cuando acusan al Gobierno de "trabajar para las élites en vez de para el pueblo", esto "ya trasciende incluso lo ideológico". "Estamos ya hablando de proteger a los defraudadores mientras durante los años mas duros de la crisis se han ensañado con los sectores populares", ha sentenciado Mayoral, afeando que "con los banqueros, el sector financiero y los defraudadores no perdieron ni un instante para rescatarles".

"No nos conformamos con que dimita: lo que realmente queremos es que se vaya su Gobierno, pero tiene una buena oportunidad de dar cierta decencia a la cuestión de la responsabilidad política", ha dicho el diputado de Podemos, para concluir recomendando al ministro que "hable" con el exministro de Industria, José Manuel Soria. "Le podrá explicar que 'dimitir' no es un nombre ruso", ha ironizado.

Asimismo, ha recordado que en el mismo decreto ley que incluía la amnistía se encontraban también medidas para limitar el gasto financiero y las amortaciones a las grandes empresas. "Por qué no tomó esas decisiones un gobierno socialista? Ustedes no eran, pero pregúntenselo a estos (señalando a la bancada socialista), que quieren hacer los pactos políticos", ha aseverado, antes de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, le retirara la palabra por haber consumido todo su tiempo.

Preguntado por la forma de resarcir a los ciudadanos por la amnistía fiscal por parte del portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, Montoro ha replicado que, aunque no le gustara aprobar la regularización, ello sirvió para que defraudadores estén tributando hoy activos a la Agencia Tributaria --"que es lo que realmente cuenta", ha justificado--.

En este sentido, ha mostrado su deseo de poder promover, porque cuenten con "recaudación suficiente", una reducción del IRPF en la segunda mitad de legislatura. "Hay medidas que no nos gustan tomar, pero con el paso del tiempo muestran su utilidad y permiten acometer otras", ha resumido.

"Eso contrasta con esa declaración tributaria especial por la cual aquellas personas, precisamente que no cumplían y no solo estaban defraudando, sino que muchos de ellos, 780, están incursos en blanqueos de capital. Y es una lista que no quiere dar. Se trata de presuntos delincuentes", ha criticado Girauta, que ha concluido lamentando que "el contraste es demasiado amargo".