Amor (ATA) cree que la nueva ley impulsa a autónomos a crear "más empleo" y a tener mayor seguridad jurídica

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha indicado este lunes que la reciente Ley de Reforma de Medidas Urgentes para el Trabajador Autónomo es un "impulso importante para el colectivo", que va a permitir que haya "más autónomos y más empleo generado por los autónomos". Así, ha añadido que tendrán "mayor protección social, menos trabas y mayor seguridad jurídica, sobre todo en las deducciones".

En cuanto a la adecuación de la cotización de los autónomos en función de sus ingresos, Lorenzo Amor ha indicado que "si lo hacemos, el 75 por ciento de los autónomos tendría que cotizar más y creo que a eso no esta dispuesto el colectivo, con la que esta cayendo", ha explicado.

Así pues, "vamos a solucionar la vida ahí y no toquemos las narices de los que están por encima", ha dicho Amor considerando que "lo que hay que solucionar" es la situación de las personas que no llegan a los mínimos, y no adecuar las cotizaciones a los ingresos