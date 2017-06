Critican que la sentencia no permita la recuperación del dinero defraudado a Hacienda

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos y vicepresidenta de la Mesa del Congreso Gloria Elizo ha comparecido en la Cámara Baja para subrayar su disconformidad con que la sentencia no permita la recuperación de "las cantidades que se defraudaron a la Hacienda Pública". "¿Es tolerable una ley de amnistía fiscal, que no se pueda pedir ese dinero y que el Ibex 35 tribute al 3%?", se ha preguntado.

En un comunicado, Izquierda Unida recuerda que ya denunció en 2012 la "más que probable" inconstitucional de la amnistía fiscal que el Gobierno del PP sacó adelante entonces a través de un decreto-ley. "IU no pudo presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad al no disponer de los 50 diputados necesarios para ello, no obstante, intentó recabar el apoyo de integrantes de otros grupos, lo que no pudo realizar por pocos escaños", añade.