Álvarez (UGT) advierte de que el descenso del paro sigue vinculado a la estacionalidad y la precariedad

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este viernes de que el actual modelo productivo no servirá para conseguir el pleno empleo, el bienestar y salarios dignos, y ha apuntado que, aunque "hay menos desempleados" tras el descenso de mayo, los empleos están ligados a la estacionalidad y la precariedad.

"Hay menos desempleados, pero no se puede valorar el desempleo en función de cada mes, hay que hacer una valoración más amplia", ha precisado, y ha añadido que no puede hacer "una valoración positiva" de la situación, algo que deja "para los políticos". "No se trata de negar los datos, sino de situarlos donde corresponde. Este país no puede vivir de la estacionalidad, tiene que tener empleo de calidad, con futuro", ha aseverado.