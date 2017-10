Alto comisionado de Marca España niega peligro para la inversión: "No contemplamos la escisión de Catalunya"

El alto comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa, ha rechazado este jueves la existencia de peligro en las inversiones extranjeras en España por el proceso catalán, solo "algunos procesos que se han parado, lo que los americanos llaman el 'wait and see'".

"No contemplamos ni siquiera, en absoluto, la escisión de Cataluña. La escisión de Catalunya no se va a producir", ha dicho.

En cualquier caso, ha negado tener conocimiento de la suspensión de inversiones en España, únicamente "algunos procesos que se han parado, lo que los americanos llaman el 'wait and see'". "No tenemos cancelaciones", ha subrayado.

"Puedes declarar la independencia en tu casa, pero no si no te la reconocen los demás países", ha ilustrado, antes de remarcar que "no hay ningún solo país, y desde luego ninguno de la Comunidad Europea, que vaya a reconocer hipotéticamente una escisión". Es un escenario que Marca España no contempla "en absoluto".