Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa inician una huelga de hambre indefinida para recuperar sus ahorros

Tres mujeres afectadas por el cierre de Fórum Filatélico y Afinsa han iniciado este martes una huelga de hambre en la Glorieta de Atocha para denunciar lo que consideran un "calvario" de 11 años por parte del Gobierno y exigir recuperar sus ahorros.

"La versión oficial del gobierno de que era una estafa y nosotros queríamos enriquecernos no es cierta. Solo queremos recuperar nuestros ahorros. No buscamos culpables después de tanto tiempo, aunque está claro que nosotros no lo somos", ha expresado.