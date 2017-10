Abertis reconoce interés de Red Eléctrica Corporación en comprar su participación en Hispasat

Abertis ha reconocido este martes el interés mostrado por Red Eléctrica Corporación en comprar su participación en la sociedad de satélites Hispasat, donde controla el 90,74% del capital.

No obstante, Abertis no ha recibido hasta la fecha ninguna propuesta vinculante, y, por lo tanto, no se ha analizado en su consejo de administración.