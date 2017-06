Cree que el Gobierno no alcanzará su previsión de ingresos

Por último, la AIReF evaluará la cobertura de las subvenciones analizando la cantidad de productos suministrados en función de beneficiarios y valorará los resultados a través del estudio de la variable sobre la que el programa pretende tener efectos. A continuación, tratará de identificar su impacto real, es decir, en qué medida el resultado se debe al programa y no a otros factores externos.

Aunque cree que la previsión de crecimiento económico a medio plazo del 2,5% es factible gracias al "crecimiento mucho más equilibrado de lo que fue en el pasado", la autoridad fiscal tiene dudas en cuanto a las previsiones de reducción del déficit un 0,5% este año debido a su visión no tan optimista sobre la evolución de los ingresos fiscales.

Según ha señalado Escrivá, se trata de una previsión "muy exigente y difícil de conseguir, aunque no imposible". El presidente de la AIReF ha destacado que el crecimiento sano y sostenible genera menos ingresos fiscales, por lo que considera que los ingresos no serán tan altos como los contemplados en el programa de estabilidad. "Probablemente España no llegue al objetivo", ha advertido.