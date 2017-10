El detalle del que no se percató este usuario cuando quiso vender un mueble en Internet y que ha desatado las risas de los internautas

Según recoge La República, el joven vendía un mueble con espejo, pero en la fotografía no solo aparece el objeto sino también él detrás de lo que parece una tabla de planchar. Y es que el hombre no encontró mejor manera de esconderse para que no apareciera en la fotografía del mueble que vendía por 110 euros.

“Cuando eres un maestro del camuflaje”, escribió la tuitera adjuntando la fotografía, donde se ve al hombre detrás de la tabla de planchar. En pocos días, el twit cuenta con más de 4 mil ‘Me Gusta’ en la red social y ha sido compartido más de 3 mil veces.