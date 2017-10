Estos padres dejan que sus hijos vivan sin reglas y no vayan a clase

Gemma y Lewis Rawnsley, de Hebden Bridge en West Yorkshire, incluso dejan a sus hijos jugar con hachas y mecheros y son ellos mismos quienes establecen sus propios horarios para irse a dormir. Las pareja, cuyos siete niños ‘salvajes’ viven sin ningún tipo de reglas, afirma que no importa que sus hijos estén faltando a sus clases.

Losniños, desde la más mayor, que tiene trece años, hasta el menor, de un año de edad, han nacido en una familia donde no hay

La única regla que interponen los padres es que los niños no mientan y no se agredan entre ellos. Esta peculiar familia, cuyas normas llaman la atención, aparecerá próximamente en una serie documental llamada “Familias salvajes” que emitirá televisión británica, donde podrán explicar cómo es su vida.

"Solo improvisamos", ha delcarado Gemma, de 35 años, a The Mirror. "Si el tiempo es bueno les saco fuera y vamos a pasar el día por ahí; si llueve, entonces es un buen día para quedarse en casa y hacer cosas. No hay límites para que los niños continúen con su vida y hagan lo que deseen.', confirma.

Phoenix no quería aprender a leer, pero finalmente cambió su mente porque él quería enviar a sus amigos mensajes mediante su XBox. Los niños no hacen exámenes ni siguen el plan de estudios nacional , y están muy a la zaga de otros niños de su edad, pero Gemma dice que "no deben molestarse" por esto.