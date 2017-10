Una mujer de 45 años da a luz por sorpresa tras acudir al hospital por un dolor abdominal

Una mujer de 45 años ha dado a luz por sorpresa en California (EEUU). La mujer, que no sabía que estaba embarazada, dio a luz a un bebé el pasado 15 de octubre tras acudir al médico por lo que creía que era un dolor de riñón.

, de, en, y su marido, de, declararon a KTLA que no tenían la más mínima idea de que estaba embarazada. Beth había mantenido una vida sana durante sus 9 meses de embarazo, que incluía una dieta, mediante la cual llegó a perder casi

Cuando el pequeño Liam Ryder Clay vino al mundo, sus padres se preocuparon debido a que no habían sabido de su existencia durante los nueve meses. “Estaba como ‘esto no puede ser real’ Tiene que estar todo ideado, nunca podría pasar. Notarías si estuvieras embarazada, pero somos la excepción que confirma la regla.”, dijo Scott, que añadió que su mujer jamás había sentido las patadas de su bebé.

Beth dijo que el doctor no tenía ni idea de por qué no la había salido tripa. “El doctor estaba seguro de que estaba detrás de todo, de mis riñones, de mi hígado,…” Scott, sin embargo, tenía miedo de que el bebé hubiera muerto dentro del útero debido a que su mujer no había sentido en ningún momento al niño.