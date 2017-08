Katie Simon te enseña las claves para un currículum perfecto

Estos son los consejos que Katie Simons recomienda para que tu currículum no acabe en la papelera de reciclaje:

-Ser breve , claro y conciso . Resumir la información, como máximo escribir tres puntos , ya que el resto será considerado información irrelevante. Ser muy claro para que no queden lugar a dudas y no se pase nada por alto. Si tienes mucha experiencia es mejor eliminar los puntos viejos que no destacan.