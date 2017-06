La forma de cerrar el puño define tu personalidad

Algo que parece no tener importancia ninguna, puede indicarnos qué tipo de personalidad se tiene, o incluso cómo somos en la relación de pareja. La forma en que se coloca el dedo pulgar a la hora de cerrar el puño tiene tres posiciones, cada lugar indica unos rasgos de carácter diferentes.

La persona que cierra el puño de esta forma, aseguran que tiene una personalidad sensible, gran imaginación e inseguridades. A este tipo de personas les gusta ser protegidos, a la vez que les gusta ayudar a la gente. Es entusiasta, desprende energía, es curioso, aventurero, divertido y no se toma a sí mismo muy en serio.

En las relaciones amorosas, le cuesta expresar sus sentimientos y esconde sus emociones. No es egoísta y trata bien a la gente.