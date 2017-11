Confunde a un joven ebrio con su hijo y le acoge en su casa

Marc Campfield , de 29 años de edad, se metió en la casa de Jarvis en Bordon (Inglaterra) después de que le expulsaran de una fiesta de disfraces . El joven, que llegó en estado de embriaguez, no recuerda cómo acabó allí, pero la propietaria del inmueble ha explicado lo que ha terminado siendo una divertida anécdota.

El joven le agradeció el gesto, según ha contado la mujer. “Me dio las gracias y pensé que Stewart no era tan educado”, pero “se parecía lo suficiente a su hijo como para confundirle”.

No fue hasta por la mañana cuando todos se dieron cuenta de lo que había ocurrido. El marido de Jarvis le vio desnudo en su casa y alertó de que no se trataba de su hijo . Ante esto, el joven se defendió de las acusaciones espetando que era amigo suyo. Sin embargo, el matrimonio le hizo una foto y Stewart lo desmintió. Fue entonces cuando le preguntaron si había bebido, algo que Campfield no tuvo más remedio que reconocer.