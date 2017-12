"He intentado estar segura de mí misma...": el alegato por la autoestima de esta madre

"No subí esta foto mientras estábamos fuera de casa porque odiaba cómo salía mi tripa" , explica Olivia en la red social.

En su alegato por la autoestima , explica que "por mucho que he intentado estar segura de mí misma y ser positiva sobre mi apariencia, esto no es algo instantáneo ni un día tú estás el 110% conforme contigo misma. Es algo diario y tienes días buenos y días malos, pero no puedes parar" .