La supremacía blanca hace sombra a la justicia de la Australia colonial en 'Sweet Country'

La resistencia del hombre blanco a abandonar su supremacía divina hace sombra a los incipientes procesos judiciales de la Australia colonial en el largometraje 'Sweet Country', que se ha proyectado en la 62 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Warwick Thornton nació en Alice Springs (Australia) en 1970 y se graduó en Cine por la Escuela Australiana de Cine, Radio y Televisión en 1997. Su primer corto, 'Payback' (1996), se proyectó en la sección Punto de Encuentro de la 41 Semana, dentro del film colectivo 'From Sand to Celluloid'. Tiene una amplia trayectoria como director de fotografía, en films como 'Here I Am' (Beck Cole, 2011) o 'The Sapphires' (Wayne Blair, 2012).