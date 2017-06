Unas palabras que ha querido ampliar haciendo una extensa crítica donde señala a “la publicidad y los medios de comunicación” por “confundir” y ofrecer “la visión de una realidad falsa que solo sirve a sus propósitos”. “Intentan hacernos creer que nuestras vidas no valen nada si no estamos consumiendo”, ha escrito.

“Hablando de molestar, como decía al principio, los conciertos en teatros y auditorios son conciertos para escuchar, ver y sentir. Lo de cantar, bailar y dar palmas debería quedar para momentos puntuales . Igual que ponerse de pie. Una cosa es ponerse de pie un momento, y otra no sentarse. La verdad es que no me siento muy bien teniendo que explicar que alrededor de cada uno hay otras personas sentadas queriendo ver y escuchar el concierto”, ha destacado, matizando en sus líneas finales: “Dentro de la gira hay otro tipo otro tipo de recintos en los que vivir los conciertos de una forma más movida . No os equivoquéis de sitio. Espero que esto sirva para que todos podamos disfrutar más”.