Nueve operas primas de nuevos realizadores de todo el mundo competirán dentro de la sección Zinebi First Film

Un total de nueve operas prima de nuevos realizadores de los cinco continentes competirán en la próxima edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, dentro de la sección Zinebi First Film (ZIFF), inaugurada el pasado año y que está abierta a largometrajes de ficción, documentales y películas de animación. Los nueve trabajos seleccionados han pasado por prestigiosos festivales de cine como el de Locarno, Cannes, Berlín, Venecia o Sundance, y ocho de ellos serán estreno en el Estado. El premio estará dotado con 7.000 euros.

En esta segunda edición del concurso competirán por el Premio Zinebi First Film (ZIFF) nueve largometrajes, en cuya producción han participado once países: Afganistán, Alemania, Austria, Brasil, EE.UU., Francia, Israel, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suiza.

En la selección de ZIFF destacan otros títulos como Dene wos guet geit (Those Who Are Fine) de Cyril Schäublin, que recibió una Mención Especial a la Mejor Opera Prima en la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza); la cinta afgana Namai Ba Rahis Gomhor (A Letter to the President), que ha sido candidata al Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa de la Academia de Hollywood.