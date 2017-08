La prueba de que Drake sigue enamorado de Rihanna está en sus calcetines

Hay quien grita su amor a los cuatro vientos, otros que lo viven en silencio con un hermetismo que ni el de las mejores fiambreras y otros, como Drake, demuestran lo que sienten a través de sus calcetines. Original, ¿no? Pues así ha sido como el rapero le ha querido lanzar un mensaje de amor desesperado a Rihanna, que la semana pasada lanzó su exclusiva colección de calcetines inspirada en alguno de sus looks más emblemáticos.

Pues así ha sido como el rapero le ha querido lanzar un mensaje de amor desesperado a Rihanna, que la semana pasada lanzó su exclusiva colección de calcetines inspirada en alguno de sus looks más emblemáticos.

A pesar de que se han convertido en un auténtico best seller y ya están agotados, Drake ha sido uno de los privilegiados que ha conseguido y par. ¿Y de qué sirve tenerlos si no los muestras en las redes sociales? Por eso no es de extrañar que Drake compartiera una imagen con su nueva adquisición en su cuenta de Instagram.