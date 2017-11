Los premiados con el Labordeta 2017 le recuerdan como un hombre "libre" que podría haber sido "rapero"

Víctor Ullate, Ignacio Martínez de Pisón, Kase.O, Luisa Gavasa, Miguel Mena y la Coordinadora Feminista reciben los III Premios 'Labordeta'

Tras pronunciar el pregón de las Fiestas del Pilar y ser galardonado en los Premios de la Música Aragonesa, este nuevo reconocimiento "me hace sentirme muy orgulloso", ha dicho Kase.O, al estimar que con sus letras ha sobrepasado al público del rap y ha llegado a muchas otras personas de Aragón.

El bailarín Víctor Ullate (Zaragoza, 1947) ha sido reconocido con el premio 'A toda una carrera', un galardón "muy importante" para él. Ha recordado a Labordeta como una persona "admirable, valiente, artista, lo tenía todo y que en su Fundación hayan pensado en mí es un lujo y un elogio muy grande; me halaga muchísimo que en mi tierra me valoren".

La actriz Luisa Gavasa (Zaragoza, 1951), reciente premio Goya a la mejor actriz de reparto por 'La novia' y con una intensa carrera teatral, cinematográfica y televisiva, recoge el premio 'A las artes' y ha expresado su "honor", asegurando: "me siento tremendamente honrada por recibir este premio".

Ha rememorado la relación de la familia Labordeta con la suya, resaltando que "lo he visto luchar, pelear por sus ideas, lo he escuchado, he cantado sus canciones" y tiene "muchos recuerdos" del cantautor, por quien ha expresado una "admiración absoluta, de siempre y para siempre". "Siento una felicidad absoluta", ha manifestado.